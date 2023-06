Reggio Calabria, intero quartiere resta senz’acqua per un interruttore da attivare e le autobotti sono sparite

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La carenza idrica a Reggio Calabria è una costante con cui purtroppo i reggini sono costretti a convivere da anni e anni sia in estate che in inverno. Da questa mattina l’intero quartiere di Contrada Morloquio è senz’acqua a causa di un interruttore da attivare e le case sono all’asciutto con questo caldo normale per l’estete. Nella zona è stato rifatto l’impianto idrico poco tempo fa e i residenti pensavano che finalmente dopo anni di perdite infinite e continue, si potesse respirare un pò sotto l’aspetto idrico tralasciando quello delle condizioni disastrate della strada. Ma invece non è cosi e tutta l’intera e popolosa zona si ritrova quotidianamente a dover fare i conti con la mancanza d’acqua. Dal comune sempre fanno sapere che a causa della forte pressione (pensate voi che fortuna), l’acqua viene staccata a mezzanotte e ritorna alle 5 quindi chi non fa in tempo ad avviare la lavatrice o la lavastoviglie o a fare una doccia entro quell’ora, rischia di non poter lavare le stoviglie, i piatti o addirittura farsi una doccia se non si ha l’autoclave.

L’unica salvezza per evitare di rimanere completamente a secco erano le autobotti della Protezione Civile che seppur con tempi non certo ridotti, ma quanto meno consentivano di mettere una toppa ad un problema legato all’emergenza idrica ma purtroppo abbiamo saputo che anche quelle sono sparite e non è più possibile richiedere il servizio.

Cosa rimane quindi ai cittadini disperati e accaldati? Probabilmente l’unica cosa sarebbe recarsi in massa a turno dai vari assessori addetti al servizio e chiedere esilio quanto meno per una doccia fresca dopo una giornata di lavoro.