Reggio Calabria, la grande lezione di Giuseppe Romeo: con la bici (e non solo) vince la sfida più bella

Giuseppe Romeo, socio Free Bikers Reggio Calabria, atleta talentuoso e con tanta voglia di divertirsi, ha deciso di affrontare la più ostica delle sfide AsproClimb: l’Adventure Mode 3Cime, misurandosi con propri limiti non solo fisici ma anche mentali, ha centrato splendidamente l’obiettivo con la sua Mtb, pedalando a tamburo battente per quasi 12 ore, guadagnando un dislivello positivo di 5.318 m. con ben 140,00 Km r superando il limite di +5.140 m previsto dalla sfida AsproClimb5k.

Per la sua performance Giuseppe desidera ringraziare tutti gli amici ciclisti che in questi 2 anni di attività lo hanno aiutato a crescere e migliorare. Un grazie speciale, lo rivolge alla sua squadra “Free Bikers Reggio Calabria”, agli amici Carmelo, Davide e Tony che durante l’attività lo hanno supportato ed accompagnato in piccoli tratti, a Giampaolo, Domenico e Francesco che con le sfide AsproClimb permettono ai ciclisti di confrontarsi, divertirsi e crescere.

La grande lezione

Giuseppe agli esordi pesava 122 kg ed oggi, grazie a tanta forza di volontà, è riuscito far cose inimmaginabili. Il cambiamento è possibile ed alla portata di chiunque è disposto ad accettare un percorso di crescita personale fatto di impegno, sacrificio e quotidiana perseveranza.