Reggio Calabria: giornate di studio sulle nobili famiglie di Seminara

Si è svolta venerdì 9 giugno la presentazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, del saggio storico “Gli Spinelli e le nobili famiglie di Seminara”.Nel corso del nuovo incontro, predisposto dal sodalizio culturale reggino, si è assistito ad un susseguirsi delle varie vicende intrecciate tra micro e macrostoria in una sorta di “agorà” tra il territorio di Seminara e le nobili famiglie di quell’area e gli scenari dei grandi eventi. Un intreccio tra storia locale e grandi eventi: le Crociate, la battaglia di Lepanto, il terremoto del 1783. Nel corso di questo arco di tempo sono stati trattati diversi aspetti del periodo storico argomentato che ha coinvolto il territorio di Seminara e delle sue nobili famiglie che hanno lasciato una traccia nel solco della storia, non solo del Mezzogiorno. Seminara, come ogni altra città o paese, ha avuto nel tempo flussi immigratori ed emigratori. Essendo la Seminara storica sorta nel 951 d. C., per immigrazione della sua popolazione in prevalenza dalla distrutta Taureana, secondo quanto si tramanda, ma con scarsità di fonti dirette e circostanziate, tutte le principali famiglie nel ricostruire le loro origini ci riportano altrove.

I Grimaldi a Genova, gli Aquino, secondo alcuni studi, sono da collocare agli Aquini dell’antica Roma, ai Mezzatesta di Tropea.Un intreccio tra storia e locale e quella dei grandi eventi che videro coinvolte le nobili famiglie dei D’Alessandro,D’Aquino, Franco,Grimaldi (Marchesi di Seminara),Marzano,Mezzatesta,Romano,Rossi,Sanchez (degli antichi Signori di Toledo), queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi da parte del dott. Santo Gioffrè, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” ed autore del saggio storico “Gli Spinelli e le nobili famiglie di Seminara”. A riguardo i vari intrecci di quelle blasonate famiglie, è stato ricordato, nel corso della conversazione a cura dell’autore del saggio storico, quello inerente ai Grimaldi che nel 1700 era presente a Seminara. Grimaldi si chiamava infatti Battista, principe di Gerace e fondatore di Cittanova nel 1618.A Seminara, invece, sappiamo che il complesso albero genealogico dei Grimaldi attecchisce con il terzo signore Ranieri I e suo figlio Bertone: nel Cinquecento nella città pianigiana si spostò il feudo di Messimeri, aprendo la linea dei marchesi di Seminara Domenico e Francescantonio. La stirpe è rivendicata in un atto ufficiale firmato dal notaio Giuseppe Lanzo nel 1756, dove Antonio Grimaldi metteva nero su bianco la discendenza dei nobili di Seminara dal principe Bartolomeo di Monaco.

Dal padre don Pio, proprietario terriero e uomo dalla mente aperta, il figlio maggiore Domenico, nato nel 1734, assorbì l’idea di una diversa organizzazione delle campagne. Avviato agli studi giuridici a Napoli e dopo l’esperienza di viaggi in Francia e Svizzera, Domenico Grimaldi avrebbe adottato in Calabria un inedito uso alimentare dell’olio (impiegato fino ad allora solo come combustibile nell’illuminazione). Una novità sensazionale, ma il marchese non si fermò. Aristocratico atipico e fervente illuminista, volle dare un contributo per cambiare la situazione di arretratezza delle campagne meridionali, come spiegava nel “Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra”. Secondo le fonti storiche, i Grimaldi di Seminara sono dunque gli unici avi dell’omonimo ceppo nobiliare genovese. Erano massoni (“ma qui parliamo – precisa Gioffré – della massoneria degli illuministi”) e per questo nel 1798 Domenico fu arrestato insieme a una cinquantina di reggini un anno dopo l’assassinio del governatore di Reggio, Giovanni Pinelli, e condotto in carcere a Messina.

“Dettagli stupefacenti di questo episodio – racconta Santo Gioffré – li apprendiamo da Gaetano Cingari, che descrivendo Domenico Grimaldi come ‘corto, grosso e con la gotta’ illustrò le faticose operazioni per ridurlo in stato di costrizione, proprio a causa della sua stazza. Nella prigione messinese, ci dice sempre Cingari, conobbe il geologo Deodat de Dolomieu, scopritore delle Dolomiti, incarcerato anche lui perché massone”.Il filosofo Francescantonio, fratello minore di Domenico, fu invece autore di un “Saggio sull’ineguaglianza umana” che lo pose in aperto contrasto con le tesi di Rousseau, e di una dissertazione sui terremoti in Calabria pubblicata postuma dopo il terribile sisma del 1783, che decimò i Grimaldi, mentre l’intellettuale finì per morire di crepacuore.Si chiamava poi Francescantonio anche il figlio di Domenico, generale della Repubblica partenopea. Della sua fine, giustiziato dai Borboni, parla Alexandre Dumas padre, definendo l’avventurosa morte del Grimaldi “decapitazione dell’uomo morto”, una vicenda straordinaria che lo elesse martire. Fallito un rocambolesco tentativo di evadere per una rovinosa caduta e la frattura della gamba, fu freddato dai soldi e giunse al patibolo già senza vita, ma l’esecuzione fu ugualmente svolta.

La famiglia dei marchesi di Seminara non si estinse mai ma, nel tourbillon di matrimoni e fusione di casati, si trasferì a Napoli con il ramo Buccino-Grimaldi. Nel corso dell’interessante conversazione si è parlato anche della famiglia dei Mezzatesta, di cui oggi sono visibili i resti del cinquecentesco castello. Dell’antica residenza dei nobili Mezzatesta rimangono in piedi soltanto le imponenti mura perimetrali. La facciata, formata da blocchi megalitici dalle forme sinuose, era arricchita da un portale a bugne con chiave di volta. Edificato probabilmente tra la fine del XVI e del XVII secolo versa, oggi, in pessime condizioni. Ai piani nobiliari, probabilmente, si accedeva da alcune scalinate che sono in parte visibili. Queste alcune delle cifre che saranno analizzate dal dott. Santo Gioffrè, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino,sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 9 giugno.