Reggio Calabria, giornata di orientamento all’Università per Stranieri: tutti i dettagli

Lunedì 3 luglio, alle ore 15.15, si terrà la giornata di orientamento – per l’anno 2023-2024 – dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. L’incontro si svolgerà online e sarà rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea Triennale.

Ad aprire l’intervento sarà la Professoressa Alessandra Geraci, Coordinatrice Commissione Orientamento e Tutorato. Seguiranno poi gli interventi della Professoressa Maria Silvia Rati, che presenterà il Corso di Laurea in “Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale”, e della Professoressa Adriana Porta, che presenterà il Corso di Laurea in “Lingue e traduzione per la comunicazione internazionale”. Parteciperà la Dottoressa Teresa Mammoliti, Rappresentante degli studenti.