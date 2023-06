Reggio Calabria: “forse qualcosa si muove per Piazza del Popolo”

StrettoWeb

“A seguito della richiesta del 12 marzo u.s. della Consulta Assetto del Territorio, il 31 maggio si è riunita a palazzo San Giorgio la III Commissione comunale con argomento all’ordine del giorno lo stato di abbandono e degrado di Piazza del Popolo”. Lo afferma in una nota Gerardo Pontecorvo, Presidente Consulta comunale Assetto del Territorio.

“La riunione è iniziata con l’intervento di Alberto Cafarelli che ha illustrato ai consiglieri di maggioranza e minoranza le iscrizioni, gli elementi architettonici e la storia di piazza del Popolo anche nel contesto urbanistico di Reggio. La parola è passata quindi al Presidente della Consulta, e coordinatore UNESCO Gerardo Pontecorvo che ha evidenziato e documentato fotograficamente l’inaccettabile condizione in cui versa la Piazza. Ha iniziato soffermandosi sulla recinzione i cui pilastrini sono semi distrutti e i tubi di raccordo sono mancanti o totalmente arrugginiti. Quindi ha sottolineato le condizioni precarie del più bello e distintivo particolare architettonico costituito dai dieci pilastri rivestiti un tempo di candido travertino, evidenziando che mancano molte lastre e che le poche ancora al loro posto risultano sfregiate e nella migliore delle ipotesi sporcate dal tempo e da vernici spray… Preoccupazione ha espresso per quelli che forse un giorno erano stati dei gabinetti pubblici, e poi per il cedimento strutturale su via Monsignor De Lorenzo. Per quanto riguarda la pavimentazione si è detto convinto che l’attuale selciato d’asfalto rattoppato andrebbe sostituito con un lastricato adeguato”.

“Il Presidente della Consulta ha concluso affermando che è inammissibile che un bene storico e culturale, tanto importante per la città si sia trasformato in un monumento di trascuratezza e immobilismo. Per questo ha chiesto che l’Amministrazione adotti indispensabili e urgenti misure di restauro conservativo della Piazza che però non ne alterino minimamente l’identità come invece è accaduto per piazza De Nava”.

“Dopo l’intervento di Gerardo Pontecorvo, ha preso la parola Giuseppe Sera presidente della Commissione che ha dichiarato di essere d’accordo su quanto esposto dai relatori, e di interessare urgentemente l’Ufficio manutenzione del comune per avviare una prima fase di recupero della Piazza. Ha evidenziato pure che il restauro avrà bisogno di successivi steps anche finanziari, e che il rifacimento del selciato sarà molto oneroso. Nella discussione è intervenuto il consigliere con delega al settore idrico Franco Barreca che ha assicurato il suo impegno per il ripristino in breve tempo della fontanella su via 25 Luglio”.

“La Consulta adotterà altre iniziative per il recupero e la valorizzazione di Piazza del Popolo, seguirà gli sviluppi concreti che seguiranno alla riunione di Commissione, e informerà la cittadinanza dei provvedimenti eventualmente adottati dall’Amministrazione a seguito degli impegni presi dagli intervenuti”.