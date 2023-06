A Reggio Calabria tutto pronto “per uno degli eventi più coinvolgenti della città”

StrettoWeb

“Mancano meno di 10 giorni alla partenza del The Distinguished Gentleman’s Ride e gli organizzatori sono ormai occupati nei dettagli di quello che si prospetta essere l’evento fra i più coinvolgenti della città. E già, in quanto alla manifestazione mondiale di motociclette caratteristica per la sua eleganza hanno aderito le più rinomate aziende del territorio ed anche presentatori, cabarettisti, band musicali, istituti scolastici, scuole di danza, di musica, di ginnastica e di ballo, insomma, quel che era partito come già un evento mondiale unico di motociclisti gentiluomini si è rivelato essere un qualcosa di veramente sentito che accomuna gran parte della città”. Così in una nota la presentazione dell’evento.

Le parole di Fabio Bensaja, Official Host del DGR

Fabio Bensaja, Official Host del DGR: “non credevo fosse possibile realizzare un vero e proprio evento cittadino partendo dal nulla, un vero varietà che potesse coinvolgere così tante attrazioni, così diverse e così ricche di contenuti, attorno ad una manifestazione che, in fondo, vuole sensibilizzare una raccolta fondi a favore della lotta contro al tumore alla prostata e a sostegno degli uomini psicologicamente in difficoltà. Stiamo lavorando tutti insieme e sto riscoprendo una città attiva e pronta a donare se stessa; per questo dobbiamo ringraziare prima di tutto gli Sponsor, le aziende delle nostre gentildonne e dei nostri gentiluomini che sostengono l’iniziativa e senza i quali nulla sarebbe possibile; il Comune di Reggio Calabria che, oltre al patrocinio gratuito, ci ha concesso il suolo dell’arena “Ciccio Franco”, l’uso del palco e l’allaccio alla corrente elettrica; il Comune di Bagnara Calabra, che ci ospiterà domenica, per averci offerto il patrocinio gratuito e l’uso della Piazza Matteotti per poterci riunire; e la Città Metropolitana per il patrocinio gratuito”.

Gli ospiti che animeranno

“Il villaggio che verrà realizzato all’Arena sarà elegantemente ammaliante, per grandi e piccini, appassionati di motori e non, e mostrerà le eccellenze del territorio e tutto ciò che gravita attorno allo stile di vita dei Gentlemen Riders. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che animeranno l’Arena dalla vigilia del DGR, sabato, fino a domenica sera: Benvenuto Marra e Pasquale Caprì, il Liceo Scientifico “Da Vinci” e l’Associazione “Free Together” con il loro coro e la band musicale “Be Free”, l’Istituto Telesio-Montalbetti, la Scuola Attiva, la Virtus Reggio, l’accademia della Musica Pentakaris, le crew della Royal Dance ed i Briganti Italiani che intratterranno fino a sera”.

Ci saranno anche i cani

“Tante unicità in questa tappa, persino una speciale categoria dedicata ai cani, i GentleDogs, ed organizzata dagli specialisti di “Mondo Cane” dove i nostri amati pelosoni, e di tutti coloro che vorranno presenziare, sempre pronti a seguirci perfino sulle due ruote, sfileranno sul palco in abiti gentlemen per essere immortalati. Il desiderio è di realizzare foto e video della manifestazione che possano girare il mondo e che raccontino la nostra terra, mostrando un aspetto diverso dal solito stereotipo con fico d’india e canottiera; filmeremo ogni area ed ogni località attraversata dai nostri elegantissimi riders, anche con l’uso di droni, così da mostrare quanto fantastici siano i nostri scenari e quanto bella e gentile è la nostra gente, e per questo avremo fotografi ed una regia video di prim’ordine oltre che supporto TV e Radiofonico in modo continuativo”.

Perché bisogna esserci?

“Se avete un due ruote la presenza è d’obbligo, come l’iscrizione, che è gratuita ma è essenziale in quanto, per questioni organizzative, dobbiamo sapere esattamente “quanti” siamo e “chi” saremo durante la marcia (chi non sarà registrato non potrà accedere in moto al Ride)”, dice ancora Bensaja.

“Se non avete un due ruote la presenza è comunque d’obbligo perché la passione dei motori ed il desiderio di volersi divertire è comune a tutti e, credetemi, saranno due giorni di vera festa, gentile, adatta anche alle famiglie con bimbi piccoli”.

Appuntamento quindi per sabato 24 e domenica 25 Giugno, Arena “Ciccio Franco”. Per info su programma ed iscrizioni: https://www.gentlemenriders.org/.