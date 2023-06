Reggio Calabria, dopo 60 anni si incontrano i ragazzi del seminario arcivescovile Mons. Ferro

StrettoWeb

A distanza di 60 anni si sono incontrati i compagni di classe che hanno frequentato la scuola media al seminario arcivescovile “Mons. Giovanni Ferro” di Reggio Calabria.

Il nutrito gruppo ha festeggiato l’evento in un noto ristorante della città, dove, in un ambiente a loro riservato, tra un pasto e l’altro, gli ex ragazzi hanno ricordato episodi e aneddoti di un periodo storico particolarmente felice per tutti loro e per l’amata Reggio. L’allegra comitiva era composta da: Alati Antonino, Catalano Luigi, Caserta Fausto, Cilione Antonio, Cuoco Saverio, D’Errigo Giuseppe, Fosso Antonino, Foti Domenico, Gullì Giuseppe, Iaria Demetrio, Leggio Bonavetura, Mafrica Cosimo, Manglaviti Stefano, Martino Pietro, Meduri Giovanni, Merenda Nicola, Saraceno Franco, Sergi Giovanni, Toscano Giuseppe. Prima dei saluti finali i compagni del mitico seminario, si sono riproposti di ripetere l’esperienza coinvolgendo anche gli altri compagni che per vari motivi non sono stati presenti alla piacevole iniziativa.