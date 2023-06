Reggio Calabria, disperato appello per i cani randagi: “per legge sono del Sindaco, in città situazione fuori controllo”

StrettoWeb

“Il randagismo a Reggio Calabria è diventato ingestibile. Nonostante gli incontri con asp veterinaria, con il commissario asp e con i sindaci facenti funzioni, ancora nulla di concreto si è risolto”. Lo affermano in una nota le associazioni delle guardie ecozoofile ANPANAGEPA e LAV.

“Gli animali, in questo periodo particolare per le nascite, malattie, incidenti ecc, sono ancor di più abbandonati a se stessi. I volontari sono stanchi ed indignati della situazione che si vive quotidianamente. Segnalazioni continue da parte dei cittadini che non sanno dove mettere queste povere anime sfortunate che rimangono in strada perché non ci sono canili( ricordiamo che il canile di Mortara è da anni sotto sequestro), non ci sono oasi feline e non ci sono convenzioni e sterilizzazioni. I veterinari privati per qualsiasi cosa vogliono essere pagati!!!!.

“La legge parla chiaro.. tutti gli animali liberi sul territorio sono del sindaco! I volontari non possono andare a rubare per continuare a pagare. È vergognoso anche che i turisti che sono nella nostra amata terra, chiamano per chiedere aiuto dispiaciuti per tante situazioni di animali che si presentano nella “città metropolitana” ancora da terzo mondo , animali che muoiono per strada a causa delle inadempienze. Fino ad ora quindi solo chiacchiere portate via dal vento caldo di questa stagione”.