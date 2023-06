Reggio Calabria: convocato il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione urgente, per il giorno 01 Luglio 2023 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Anas s.p.a. – conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14-bis legge 241/1990 e dell’art. 3 del d.p.r. 383/1994 per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera di interesse statale, difforme dal vigente strumento urbanistico comunale, denominata: “ss 106 “ter”. Svincolo Malderiti – lavori occorrenti per la realizzazione della manovra di uscita e della viabilità complanare per il collegamento funzionale tra la ss 106 “ter” e la viabilità” per l’aeroporto di Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di “Malderiti” e realizzazione della rampa in direzione sud di immissione sulla ss106 “ter” –

parere amministrazione comunale;

Riconoscimento debito fuori bilancio nascente da nomina componente collegio arbitrale nel procedimento arbitrale n. 901/2018 r.g.n.g eredi Ferlito/comune di Reggio Calabria.

Nel caso in cui la seduta în prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 03 Luglio 2023 alle ore 9.00.