Reggio Calabria: conversazione sulla figura di Nicola Arigliano | VIDEO

Si è svolta venerdì 16 giugno la conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “1923-2023: nel centenario della nascita di Nicola Arigliano”. La giornata di studi, organizzata dal sodalizio organizzatore reggino, per la valenza del tema trattato ha ricevuto il patrocinio del Comune di Squinzano, dell’Amministrazione Provinciale di Lecce, della Proloco di Squinzano e del Circolo Jazz “Nicola Arigliano” di Squinzano. Dopo i saluti di Gianni Aiello (presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”, hanno fatto seguito i saluti istituzionali da parte dei nipoti del grande Nicola Arigliano, l’avvocato Paola Bracciale ed il maestro Franco Arigliano (docente presso il Conservatorio di Monopoli). Non per ordine d’importanza il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lecce Stefano Minerva, il Sindaco di Squinzano Mario Pede, il Presidente della Proloco di Squinzano Mino Pierri, ed il Presidente del Circolo Jazz “Nicola Arigliano” di Squinzano Alfonso Renna. È stata poi la volta di Simone Corami, coautore, insieme a Giampaolo Ascolese e Bruno Alvaro di “Nicola Arigliano: un crooner colpevole. Mezzo secolo di jazz, musica e spettacolo” ed Antonino Megali (vice Presidente del sodalizio organizzatore). Con l’acronimo “crooner”, si indica quella categoria di cantante dallo stile di canto dal tono caldo ed emotivo che comunica con il tono della voce. Tipicamente un crooner ha una voce profonda e canta principalmente brani lenti.

Il termine è inglese, dal verbo “to croon” (parlare o cantare a bassa voce). Il crooning non è un genere musicale specifico, ma piuttosto uno stile e una tecnica di canto che si fonde col jazz e con un certo tipo di musica da night club. Lo stile si contraddistingue per un uso esteso della voce, col quale si dà maggiore importanza alle parole. In Italia questo stile vede la luce verso la fine degli anni cinquanta. Nella letteratura di tale tipologia musicale ricopre un ruolo di un certo livello Nicola Arigliano, una delle voci più note di tale genere. Egli era fondamentalmente un cantante jazz prestato alla canzone, quindi un crooner, e pochi in Italia sono stati bravi come lui, quando uscì dal nebbioso mondo dei locali notturni (fine anni Cinquanta) ed approda in televisione sull’onda di uno swing lieve ed elegante, con canzoni tipo “I sing ammore”, o “I love you forestiera”, in quel tipico vezzo dell’epoca che amava i titoli in doppia lingua. Tra queste infilò subito “Amorevole”, un gioiello assoluto, dove meglio poteva esprimere quella carezza dei sensi da provetto crooner (da noi si definivano “cantanti confidenziali”) e un timbro straordinario, e quella rimane forse il suo capolavoro assoluto. Nicola Arigliano è stato un cantante e attore italiano.

Noto al grande pubblico come interprete di successo nel panorama della musica leggera italiana, ha riscosso nella sua lunga carriera, come cantante, negli ambiti della musica jazz e swing. Oltre sessant’anni di carriera, longevo e prezioso è il contributo che Nicola Arigliano ha donato alla musica dagli anni cinquanta fino all’inizio del nuovo millennio, regalando al pubblico una visione tentacolare e versatile rispetto al classico interprete, proponendosi sia come rappresentante della musica popolare, ma anche come raffinato cantante jazz, meglio conosciuto come il re dello swing. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 16 giugno.