Reggio Calabria, concluso l’anno scolastico 2022-2023: l’Assessore Nucera ringrazia gli studenti

“Rivolgo i complimenti a tutti gli studenti che in questi giorni hanno completato il loro percorso scolastico e faccio un altrettanto grande in bocca al lupo ai maturandi che si apprestano a sostenere gli esami di Stato”. Lo dichiara Lucia Anita Nucera assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria.

“L’anno scolastico che si è appena concluso ha dettato un ritorno alla piena normalità consentendo agli studenti di riprendere appieno le attività educative e didattiche. Voglio rivolgere un plauso anche ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale che ogni giorno si prodiga per la crescita di ogni studente lavorando con zelo e passione”. “Agli studenti – aggiunge Nucera – dico di continuare a impegnarsi perché solo attraverso la cultura potranno raggiungere i traguardi che desiderano e realizzarsi come persone e come cittadini all’interno della comunità. A coloro che invece devono sostenere la maturità intendo rivolgere i migliori auguri affinché possano superare brillantemente anche questo traguardo che rappresenta una prima prova importante delle tante che affronteranno nella vita, ma che servirà loro per maturare e continuare a seguire i propri obiettivi”.