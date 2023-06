Reggio Calabria, il Comune replica al Clubbino: “32 mila euro di arretrati nei pagamenti arretrati”

StrettoWeb

In merito agli articoli di stampa inerenti le sanzioni di cui è risultato destinatario il locale “Il Clubbino”, sito in piazza Duomo, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria precisa quanto segue:

“Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico si perfezionano con il rilascio del relativo titolo da parte dell’Ufficio preposto, una volta recepiti gli eventuali necessari pareri tecnici ed una volta effettuato il pagamento dovuto determinato dalla normativa nazionale. Prima di quel momento non è possibile alcuna occupazione del suolo pubblico, che altrimenti si configura come occupazione abusiva. A riguardo si rileva che le autorizzazioni del Comune di Reggio Calabria, ai sensi del regolamento vigente, hanno una durata massima riferibile all’anno solare, per cui ad inizio di ogni anno devono essere rinnovate”.

“Per completezza di informazione, si evidenzia infine che il locale “Il Clubbino” è stato regolarmente autorizzato dagli Uffici dell’Ente all’occupazione del suolo lo scorso 1 giugno, a fronte di un accordo di rateizzazione sui pagamenti pregressi da tempo dovuti, ammontanti a complessivi 32000 euro, che dovranno essere versati al Comune di Reggio Calabria secondo il cronoprogramma di rateizzazione pattuito”.