Reggio Calabria, Comune convoca una task force sull’Aeroporto dello Stretto

Si riunirà mercoledì 21 giugno a Palazzo Alvaro la task force per l’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti. E’ stata convocata per mercoledì 21 giugno alle ore 16.00, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la prossima riunione della task force per l’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti. Alla riunione, che si aprirà con una comunicazione del Presidente Salvatore Chindemi, è prevista la partecipazione dei sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.