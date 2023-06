Reggio Calabria, Colella: “dalla vela grandi potenzialità, noi siamo disponibili a dare un contributo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Regate a Reggio. Il bello dello Stretto dalla vela moderna a quella più antica qui rappresentata dalle vele latine. Il mare ha il suo potenziale va solo incentivato con le dovute infrastrutture sportive. Un porto inutilizzato e che non crea sviluppo se non qualche brindisi inutile per navi da crociera che non aggiungono nulla e non portano turismo. Noi ci siamo, siamo a disposizione per portare idee, proposte e sviluppo“. E’ questo il post pubblicato su facebook da Fabio Colella, Presidente del Circolo Velico di Reggio Calabria.