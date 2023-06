Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” partecipa all’incontro relativo alla problematica della Peste Suina Africana

StrettoWeb

Il Circolo “Gli amici della caccia” è stato presente all’incontro svoltosi all’interno della Sala Conferenze del Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria, unitamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute e non riconosciute dalla legge 157/92, riguardo la drammatica e nefasta problematica della Peste Suina Africana all’interno del territorio della Provincia di Reggio Calabria.

Presenti all’incontro il Commissario Nazionale Straordinario alla PSA Dott. Vincenzo Caputo, il Consigliere Comunale Giuseppe Giordano, il Responsabile Sanità Veterinaria Dott. Giorgio Piraino, l’Assessore alla Agricoltura e alla Caccia Gianluca Gallo, il Dirigente Generale per il Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione Giacomo Giovinazzo e il Consigliere Delegato alla Caccia Salvatore Fuda.

“L’imperativo è quello di rimboccarsi le maniche nel migliore nei modi e in sicurezza, fare sinergia, operare per fronteggiare il problema per una soluzione che possa essere quanto più rapida e possibile seguendo le buone pratiche della scienza e del buon senso, pratiche che del resto accompagnano il mondo venatorio” esordisce Giordano.

“E’ necessaria una data nella quale si stabilisca un’assemblea pubblica per i cacciatori di questo territorio in modo tale che si possano delineare elementi di chiarezza e di conoscenza sulla problematica da affrontare”, sottolineando come ancor prima che come cacciatori i presenti si sono riuniti come cittadini calabresi preoccupati dell’economia della Regione e dell’Intero Paese, in particolare il comparto trainante dell’allevamento suinicolo come sottolineato anche dal Consigliere Fuda, il quale sottolinea che “i cacciatori devono essere i primi ad essere disponibili ad intervenire in maniera costruttiva nei confronti della problematica”. Sottolinea inoltre l’Assessore Gallo che in questi anni è nata una vera e propria emergenza legata ai cinghiali a causa dei danni legati all’agricoltura, oltre all’emergenza legata alla PSA e alla tubercolosi nonché ai sinistri stradali.

“Questa emergenza va colta con il piglio della concretezza, sono convinto che l’affronteremo con celerità”. L’annata venatoria, da come emerge in seno alla discussione, non viene messa in discussione. “Sto chiedendo aiuto al mondo venatorio, insieme alle associazioni venatorie e all’Ambito Territoriale di Caccia” così come avvenuto del resto nella passata problematica dei gravi incendi verificatesi nel territorio della provincia di Reggio Calabria, coinvolgendo i cacciatori declinandoli come tutori dell’ambiente e agenti ambientali. Anche in questo caso l’Assessore Gallo ha sottolineato al Commissario Caputo come, piuttosto che intervenire tramite l’Esercito, i cacciatori saranno in grado di gestire l’emergenza senza bloccare l’attività venatoria attraverso una nuova ordinanza che vedrà i cacciatori coinvolti in un ruolo “di pubblica sicurezza” operando in modo prudente ma determinato intervenendo nelle aree vocate e non vocate del territorio. Ricordiamo che fondamentale è la cosiddetta sorveglianza passiva con relativa ricerca delle carcasse e relativo monitoraggio del territorio da parte in primis dei cacciatori coinvolti nel territorio, carcasse che secondo quanto accennato in questa fase verranno rilevate anche attraverso droni termici secondo quanto ha affermato l’Assessore Gallo, oltre alle novità riguardanti la caccia in girata con l’ausilio di tre cani al posto di un cane limiere unitamente all’ausilio dei selecontrollori.

Numerosi gli interventi dei partecipanti, tra cui i rappresentanti di codesto Circolo e le associazioni venatorie; ognuno di essi ha portato all’attenzione in particolare dell’Assessore Gallo, del Commissario Caputo e dei presenti (cacciatori e rappresentanti delle Istituzioni) le testimonianze, le perplessità, le idee, le preoccupazioni per l’imminente stagione venatoria; interventi che hanno avuto le rassicurazioni e i chiarimenti del caso, tra cui l’importanza della formazione e informazione alla cittadinanza e ai cacciatori che non esercitano propriamente la caccia al cinghiale e la reciproca disponibilità di cacciatori e istituzioni ai fini della risoluzione tempestiva della PSA. Da sottolineare l’intervento del Dott. Giorgio De Luca, Presidente Associazione Nazionale Cacciatori Regionale Calabria, il quale ha chiesto un’azione incisiva nella ricerca di carcasse non solo nei territori agro silvo pastorali coinvolti nell’attività venatoria ma anche nelle aree protette, al fine di definire nel miglior modo possibile i dati relativi alla mortalità dei capi di suini infetti.

E’ intervenuto infine il Commissario Caputo il quale ha segnato le linee guida a cui tutti i cacciatori si dovranno attenere nelle “zone rosse”, zone in cui il cacciatore rivestirà il ruolo di “bioregolatore”, ossia come operatore a servizio della comunità eventualmente da remunerare e premiare per l’attività da esso svolta in termini di riduzione della popolazione di cinghiali, mediante un’attività di depopolamento della specie per evitare l’espandersi dell’epidemia. Le zone rosse riguarderanno eventuali limitazioni sulla caccia al cinghiale in base alle zone coinvolte dalla PSA e non incideranno sulle altre tipologie di caccia. Importante a suo dire inoltre la lotta contro il bracconaggio, l’adeguata formazione del cacciatore in generale e la segnalazione delle carcasse ai fini di una rapida risoluzione della problematica.

Pertanto il Circolo Amici della Caccia, nel gioire per l’impegno preso dalle Istituzioni presenti alla presenza dei rappresentanti delle associazioni venatorie altrettanto presenti, invita tutti i seguaci di Diana di usare le cautele necessarie e che verranno presto pubblicizzate dalla Regione Calabria. E’ importante sottolineare come non sussistono all’interno di questa “guerra” contro la PSA ruoli specifici, ma ogni cacciatore deve prendere atto che tale guerra va combattuta con la dovuta informazione e formazione volontaria da parte di tutti, senza allarmismi e con fiducia per la scienza e le istituzioni. Il Circolo inoltre chiede alla Regione Calabria la realizzazione di una brochure illustrativa e una campagna di comunicazione tramite le principali testate mediatiche del territorio quali ad esempio Strettoweb per istruire i cacciatori e i frequentatori delle aree montane (escursionisti, turisti montani, raccoglitori di funghi ecc..) nel momento dovessero ritrovare una carcassa di cinghiale; tale iniziativa si rende necessaria e rientra nell’azione di contrasto stabilità dal Governo a livello nazionale per debellare la PSA.