Reggio Calabria, celebrata al Coni la Giornata Nazionale dello Sport

Con un meeting per la sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza dello Sport è stata celebrata, presso la sede Coni, la Giornata Nazionale dello Sport dal Presidente del Comitato Regionale Calabria Coni Avv. Maurizio Condipodero unitamente al Consigliere Nazionale del Panathlon Distretto Italia Dott. Antonio Laganà e al Satellite dei Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri con il suo Presidente Avv. Eliana Carbone ed il suo Cerimoniere Avv. Radegonda Rositani.

Ha introdotto il discorso l’Avv. Eliana Carbone presente anche n.q. di Ambasciatrice Eddhiac International ONG Global che ha ricordato che la Giornata Nazionale dello Sport ricorre quest’anno il 4 Giugno ed è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27/11/2003 e che lo Sport è sempre più rivolto ad adeguarsi ai canoni del rispetto ecologico e promuove il raggiungimento dello zero impatto ambientale che è utile, economico, fondamentale per combattere l’inquinamento.

“Fra gli sport più sostenibili – ha continuato l’Avv. Carbone – il nuoto, il windsurf, il padel, la camminata, la corsa outdoor, lo yoga, il pilates, il parkour, il golf, , l’apnea, lo sci di fondo, le escursioni ed in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite, vi sarebbe l’obiettivo della realizzazione di stadi di calcio in legno, tavole da surf fatte con bottiglie di plastica riciclate, palline da tennis ecologiche, campi da basket costruiti con scarpe riciclate ecc…”

A quel punto è intervenuto l’Avv. Maurizio Condipodero che ha parlato della Mission del CONI o Comitato Olimpico Nazionale Italiano che è un ente pubblico non economico che promuove lo Sport su tutto il territorio nazionale e si attiva per il riconoscimento di tutte le Federazioni Sportive che poi devono andare a svolgere le loro attività non soltanto nei campi di gioco e negli impianti sportivi nazionali ma anche di rappresentanza dei colori italiani per quanto riguarda le Olimpiadi.

“Il Coni – ha precisato l’Avv. Condipodero – ha due grandi direttive e soprattutto due progetti che servono a diffondere lo Sport su tutto il territorio nazionale e di cui uno riguarda le scuole e l’altro le società che si incontrano tramite di essi si riesce a trasferire quelli che sono i valori più importanti del mondo dello Sport e cioè la parola Rispetto, la Parola Sacrificio e soprattutto la parola Appartenenza verso questo o quell’altro colore sportivo e non meno importante il Coni è sempre presente attraverso la rappresentanza per tutta quella parte della convegnistica”.

Subito dopo ha preso la parola il Dott. Antonino Laganà che ha precisato che il Panathlon, che lui rappresenta, ha avuto riconoscimento sia dal CONI nel 2012 come Distretto Italia sia dal CIO nel 1985 come unica Associazione benemerita che fa parte del Comitato Olimpico ed è abilitato ad entrare nella banca dati delle Federazioni, dotato di una postazione fissa al Parlamento Europeo con la partecipazione di un rappresentante del Panathlon per legiferare sulle norme sportive ed attualmente ne è Presidente Internazionale un magistrato svizzero che ha cercato di valorizzare tutta l’organizzazione che lega il Panathlon al CIO.

Il Dott. Antonino Laganà ha ricordato poi che l’anno scorso a Settembre a Roma è venuto il Presidente Back del CIO ed in quella occasione il Panathlon ha presentato una risoluzione per questa guerra che c’è tra Russia ed Ucraina dove si cerca di svincolare l’attività sportiva dallo Stato e questa Risoluzione sta andando avanti tramite attività diplomatica perché una delle funzioni principali del Panathlon è promuovere il Fair-Play e la Pace nel mondo ed in concreto ad es. ora in rappresentanza dell’Italia lui stesso andrà in Ecuador per trasmettere questi valori nell’America Latina dove si cerca di creare un Convegno legato a questa attività. Antonino Laganà ha infine precisato di partecipare alla Giornata Nazionale dello Sport anche come rappresentante di un’altra organizzazione sportiva che è l’Hockey su prato riconosciuta dal CONI e che è uno Sport Olimpico.

Infine l’Avv. Rotale Radegonda Rositani, prendendo la parola, ha evidenziato come la Chiesa è sempre rivolta al raggiungimento dell’obiettivo della Pace e della Solidarietà tra i popoli nel mondo e lo stesso Papa Francesco ha definito lo Sport come una fonte ricchissima di valori e di virtù che aiutano a migliorarci come persone come è confermato dal primo documento che la Chiesa ha utilizzato nell’ambito della pratica sportiva, dove viene enunciato il principio che il donare è il meglio che una persona può dare ed è proprio attraverso lo Sport che emergono valori come la solidarietà, l’amicizia, l’impegno, la costanza. Il meeting per la celebrazione della Giornata Nazionale dello Sport si è concluso con piena soddisfazione dei partecipanti per l’attività svolta di sensibilizzazione della cittadinanza su un tema talmente importante.