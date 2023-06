Reggio Calabria, Carmelo Malacrino saluta il Museo: “mi raccomando, trattatelo bene. È un gioiellino”

StrettoWeb

“Ed è giunto il momento di iniziare a guardare la conclusione di questa avventura. Ci sarà tempo per trarre un bilancio di questi otto anni, durante i quali non sono mancati momenti molto difficili. Ma li ho potuti superare grazie al sostegno di persone straordinarie, con le quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare. A tutto lo staff di questi anni, tra personale interno e collaboratori esterni, va tutta la gratitudine e il mio affetto. E ora faccio un grande “in bocca al lupo” a quelli che si vorranno candidare alla prossima direzione del Museo. Mi raccomando, trattatelo bene. È un gioiellino!”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Carmelo Malacrino, direttore del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione dei bandi del Ministero della Cultura, per la selezione dei nuovi direttori.