Reggio Calabria, il cane poliziotto Ghismo lascia la città e segue il suo compagno di lavoro

“Il nostro amico a quattro zampe GHISMO ci saluta. Come per tanti poliziotti, è arrivato anche per lui il trasferimento. Seguirà il suo conduttore con il quale lavora dal 2016. Instancabili ed inseparabili, hanno lavorato in diverse zone della Calabria e della Sicilia partecipando a numerose attività di polizia giudiziaria, dando anche un grande contributo in tutte le iniziative di polizia di prossimità organizzate dalla Questura. Auguri ad entrambi!”. E’ questo il saluto pubblicato su facebook dalla Questura di Reggio Calabria.