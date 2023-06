Reggio Calabria, “I Bronzi tra Sport e Cultura”: attesa per il Gran Galà delle Premiazioni

StrettoWeb

Domani, Domenica 18 giugno, dalle 9.30, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, si svolgerà la manifestazione “I Bronzi tra Sport e Cultura”, organizzata da ASC Reggio Calabria in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Sport Turismo e Tempo Libero della Diocesi Reggio Calabria –Bova.

Saranno presenti le massime Autorità Istituzionali e Sportive del territorio, tra le quali la Vice Presidente Regione Calabria, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, il Consigliere Delegato allo Sport, il Presidente di Sport e Salute per la Calabria e Don Zampaglione che assieme al Presidente ASC Reggio Calabria apriranno le danze ad una intensa giornata di sport.

Il programma che si prospetta è ricco di giochi ed attività sportive fruibili da bambini, adulti ed anziani, che saranno seguiti ininterrottamente dagli istruttori e dai volontari ASC dalla mattina sino alle 17.30, per poi proseguire con il GRAN GALA’ DELLE PREMIAZIONI.

Verranno premiate tutte le società sportive che hanno partecipato ai diversi Campionati ASC, tra i quali il Campionato Business Cup (dedicato alle Aziende Reggine), il Campionato Interforze (dedicato alle forze dell’ordine) ed il Campionato di Pallacanestro ASC. Ma la premiazione che si attende con maggior trepidazione è quella riservata alle Piccole Pesti che hanno partecipato ad uno dei Campionati di calcio più prestigiosi, iniziato ad ottobre 2022, che ha coinvolto oltre 400 squadre ed oltre 5000 piccoli campioni. Campioncini che divertendosi praticando il proprio sport hanno divertito il folto pubblico presente ad ogni singola competizione, da quelle locali a quelle svoltesi durante lo SWELL 2023, sino alla recente finale organizzata al Reggio Village.

Pienamente soddisfatto Renato Raffa, Coordinatore Nazionale ASC per il Sociale: “Quella di oggi è la conclusione di un percorso intrapreso ancor prima del 2022. Sport e cultura vanno di pari passo. Lo sport e il suo valore formativo, il movimento ed il gioco, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono allo sviluppo armonico della persona promuovendo la cultura del rispetto dell’altro e del rispetto delle regole, che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. Non sarò mai stanco di identificare lo sport come lo strumento educativo per eccellenza, soprattutto, per i giovani di oggi che attraverso l’attività sportiva possono ampliare il proprio bagaglio esperienziale, arricchendolo di stimoli sempre nuovi, sperimentare la vittoria e la sconfitta, imparare a relazionarsi positivamente con gli altri, anche mediante l’incremento dell’autostima, della valorizzazione della diversità, della solidarietà nel gruppo, dell’altruismo e della cooperazione”.

Conclude: “Questo è solo una tappa del lungo viaggio intrapreso da ASC Reggio Calabria insieme all’Ufficio per la Pastorale Sport Turismo e Tempo Libero della Diocesi Reggio Calabria – Bova con a capo il nostro amato referente spirituale, Don Giovanni Zampaglione, che proprio in questi giorni celebra i 125 anni di sacerdozio ed a cui è rivolto un sentito ringraziamento. Siamo onorati della sua presenza e collaborazione quotidiana, dell’impegno profuso e dei valori che professa, in perfetta armonia con la mission ASC. Siamo scesi uniti in campo per proporre azioni concrete nell’ambito sportivo e sociale, finalizzate alla corretta informazione e formazione, consapevoli che solo facendo squadra si possono raggiungere importanti traguardi ed oggi è uno di quelli”.

Orgoglioso il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini: “Oggi non premiamo semplicemente i partecipanti ai vari Campionati ASC, ma tutti coloro che hanno direttamente o indirettamente permesso di realizzare questo Gran Galà delle Premiazioni. Un plauso ai protagonisti sul campo, alle società, alle Federazioni, a tutto lo Staff ASC ed in particolar modo al Responsabile ASC del settore calcio Giovanili Carlo Vitale, al Responsabile settore calcio Amatoriale Giovanni Minniti, al Responsabile degli arbitri Francesco Luvarà, coadiuvato da un altro determinante Responsabile del settore Calcio, Francesco Massara e, per quanto riguarda la pallacanestro, al Responsabile Basket Giovanni Simone affiancato quotidianamente da Pia Basile. Ma un ringraziamento doveroso è rivolto alle famiglie che hanno compreso l’importanza dello sport nella crescita umana dei propri figli ed al pubblico sempre presente con il proprio tifo, ulteriore compagno di squadra del grande Team ASC. Oggi si festeggia un anno di sport, aggregazione e divertimento reso possibile dall’impegno quotidiano di tutti”.