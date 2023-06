A Reggio Calabria il bando per lo Street Food, Milia entusiasta: “finalmente”

StrettoWeb

“È una grande vittoria per la mia attività politica la notizia della pubblicazione di un bando, nei prossimi giorni, dedicato esclusivamente al settore dello street food”. E’ quanto dichiara, entusiasta, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia. “Come promesso in campagna elettorale a tutti gli operatori del settore, il regolamento aggiornato sullo street food da me proposto permetterà finalmente alla nostra città di competere con le tante realtà nel mondo che da anni propongono idee sempre più innovative in un settore divenuto centrale per lo sviluppo turistico ed economico”, dichiara l’esponente di Forza Italia.

“Dopo 2 anni dalla presentazione della proposta all’Amministrazione comunale e dal primo emendamento riguardo l’ampliamento delle tempistiche, le modalità di lavoro e le postazioni degli operatori – dichiara Milia – la notizia della prossima pubblicazione di un avviso pubblico, della durata triennale, per il settore street food è la conferma di aver raggiunto l’obiettivo programmato per il bene della città!”. Conclude così il consigliere Milia “Informeremo prontamente la cittadinanza non appena l’avviso verrà pubblicato sul portale istituzionale”.