Reggio Calabria, bando del Comune per due giornalisti da assumere a tempo indeterminato

Come spiega Giornalisti Italia è indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 2 “Specialisti nei rapporti con i media – giornalista pubblico settore informazione” nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D) del Comune di Reggio Calabria. Il concorso si svolge nell’ambito della selezione relativa al reclutamento di 126 figure professionali.

Tra i requisiti richiesti: iscrizione all’Ordine dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti) e laurea vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale o triennale.

La domanda di ammissione al concorso, nelle modalità e con gli allegati indicati nel bando, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con lo Spid e compilando il format di candidatura sul portale “inPA” entro le ore 23.59 di sabato 1 luglio 2023.

L’eventuale prova selettiva e la prova scritta si svolgeranno in modalità digitale da remoto, come previsto dalla riforma dei concorsi pubblici anche post Covid, approvata dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni; la prova orale in presenza.

Il trattamento economico è quello previsto dal Ccnl del personale del comparto Funzioni Locali, parti ad euro 23mila 212,35 annui lordi, soggetto a trattenute erariali, previdenziali e assistenziali a norma di legge. Spettano, inoltre, l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto, nonché l’eventuale assegno per il nucleo familiare. Prevista anche una retribuzione annuale correlata ai risultati conseguiti, in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa vigente.

