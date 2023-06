Reggio Calabria, auto fa testacoda e finisce contro il muro: Polizia sul posto

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina presto intorno alle ore 5:30, sulla rampa che conduce all’imbocco dell’A2 Salerno-Reggio Calabria con la tangenziale cittadina. Il sinistro è stato autonomo e per fortuna non ci sono stati feriti. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha fatto testacoda e ha finito la propria corsa contro il muro di cinta girata nel senso di marcia opposto a quello della carreggiata in cui si trovava. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria Nord che hanno effettuato i rilievi del caso.