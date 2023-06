StrettoWeb

Paura questa sera a Gallina, zona collinare sud di Reggio Calabria, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in transito sulla via che scende dalla frazione. L’automobilista, appena notate le fiamme, ha spento l’auto ed è sceso dalla vettura immediatamente chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco dopo essersi messo in salvo. I Vigili intervenuti sul posto hanno spento le fiamme ma l’auto, che non era elettrica, è andata distrutta.