Reggio Calabria, il via alle attività del circolo “Windsurf dello Stretto”: sport acquatici e divertimento assicurato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A partire dal lunedì 12 giugno ripartiranno le attività del circolo “Windsurf dello Stretto” all’interno del Lido Comunale di Reggio Calabria, luogo ideale per praticare sport acquatici che coinvolgeranno tantissimo il pubblico. Il centro organizza il Campus Estivo da giugno a settembre per bambini dai 3 ai 13 anni nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. I bambini saranno coinvolti in attività all’aperto, giochi sportivi, laboratori creativi, attività in acqua, animazione, musica e balli. Per tutte le informazioni potete contattare la responsabile del campus Katia 346.2175218

Il circolo inoltre da lunedì 12 giugno partirà con i corsi in acqua di: Windsurf, Sup, Canoa, Kayak e Vela. I corsi sono aperti a bambini a partire dai 6 anni fino agli adulti di tutte le età, vengono svolti nella massima sicurezza con istruttori F.I.V con lezioni individuali e collettive. Grazie alla professionalità e alla competenza degli istruttori federali qualificati e alla disponibilità del miglior materiale il centro organizza corsi basati su tecniche didattiche nuove ed efficaci.

In questo modo le lezioni saranno di facile apprendimento garantendo allo stesso tempo tanto divertimento. Per chi è interessato ai corsi c’è la possibilità anche di effettuare una prova gratuita prima di iscriversi prenotando la presso al segreteria del circolo, oppure cellulare o whatsapp Roberto Raffa 347.0515032 – Daniele Mangiola al 351.6037707