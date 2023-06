Reggio Calabria: alla scuola d’infanzia Kindergarten in scena il Musical “La Bella e la Bestia”

StrettoWeb

Giovedì pomeriggio presso il Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Kindergarten, che proprio in questo anno ha festeggiato i 40 anni di attività, hanno portato in scena il Musical “La Bella e la Bestia” regalando, al numerosissimo pubblico, emozioni senza fine.

I piccoli attori di età compresa tra i 2 e i 5 anni, che insieme alle insegnanti hanno lavorato sodo per realizzare questo meraviglioso spettacolo, si sono esibiti con disinvoltura e bravura lasciando tutti senza parole. Lo spettacolo si è concluso con la consueta consegna dei diplomi ai bambini che andranno alla scuola primaria e un finale festosissimo seguito da un lungo applauso da parte del pubblico che non ha esitato a complimentarsi, per quanto realizzato, con le insegnanti e con la Dirigente Lucrezia Bazzano, che appunto da 40 anni gestisce egregiamente la scuola.