Reggio Calabria si prepara ad accogliere Dj Ralf a 20 anni dall’ultima volta: super notte in centro

Reggio Calabria si prepara ad accogliere nuovamente Dj Ralf a 20 anni dall’ultima volta, dalla sua prima festa reggina con il Club House allo storico Maharaja di Gallico. Ora, precisamente venerdì 30 giugno, il noto dj sarà il protagonista della prima festa dell’estate firmata Night House Family al Calajunco.

Chi è Dj Ralf

Il vero nome di Dj Ralf è Antonio Ferrari. Nato nel 1957 a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, è lì – in alcuni piccoli locali – che comincia a farsi conoscere, fino all’approdo alla storica discoteca Cocoricò di Riccione dov’è stato resident dj fino alla chiusura nel 2019. Ha lavorato in tantissime discoteche in Italia e nel mondo e nel 2006 ha inciso il suo primo disco, I’ve Done It. E’ in questa occasione che fonda un’etichetta discografica indipendente, la “LaTerra Recordings”.