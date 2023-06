Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro iniziativa sulla donazione di sangue

StrettoWeb

Il Rotary Club Reggio Calabria Nord ha organizzato l’incontro

“Il Grande Cuore di Reggio. L’Importanza della Donazione” che si terrà Sabato 17 Giugno 2023, alle ore 10:00 presso la sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Corrado Alvaro (Piazza Italia-RC), sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Per la prima volta insieme Rotary Club, Avis, Ail ed Aspem, si incontrano per trattare la tematica della donazione del sangue e di quanto le associazioni presenti sul territorio fanno quotidianamente per sensibilizzazione alla donazione.