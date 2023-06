Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il seminario “Job day for school”

StrettoWeb

Il seminario “Job day for school – Job Orientation

for next generation” si terrà lunedì 5 giugno, alle ore 10,00, a

Palazzo Alvaro di Reggio Calabria. Modera i lavori Vittorio Colosimo, responsabile del Centro per l’impiego di Reggio Calabria

Saluti:

Carmelo Versace – Sindaco f.f. Città Metropolitana di Reggio Calabria

Giusy Princi – Vicepresidente della Giunta della Regione Calabria

Intervengono:

Roberto Cosentino – Direttore Generale del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria

Sergio Tassone – Dirigente Settore 5 (Funzioni territoriali Centri per l’impiego, Attuazione politiche attive e inclusive – Area Sud) della Regione Calabria

Antonino Tramontana – Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria

Domenico Vecchio – Presidente di Confindustria Reggio Calabria

Flaviana Tuzzo – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Reggio Calabria

Saluto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio

Calabria – Antonino

Domenico Cama – e dei Dirigenti Scolastici delle scuole di “Insieme

Creiamo il Futuro”

Michele Raccuglia – Responsabile macroarea Campania-Calabria di ANPAL Servizi

Conclude l’Assessore al lavoro della Regione Calabria – Giovanni

Calabrese.