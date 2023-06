Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro convegno sulle periferie

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Comitato di Quartiere Mosorrofa ha organizzato un convegno per mettere a fuoco la situazione delle periferie nel comune di Reggio Calabria e nella Città Metropolitana. In un territorio comunale che va da Bocale a Catona fino alla cima dell’Aspromonte (Tre aie) la presenza dei comitati non è solo una ricchezza ma, riteniamo noi, è strettamente

necessaria se un’amministrazione vuole operare secondo le esigenze delle varie zone e non secondo la vicinanza e le vedute di questo o quel personaggio. In questo vasto territorio le zone periferiche sono abbondantemente soverchianti il centro è non può esserci sviluppo della città se non attraverso la loro valorizzazione. Il Convegno sulle periferie che si svolgerà il 22 c.m. dalle ore 16.30 nella sala Perri

Palazzo Alvaro si prefigge di mettere in evidenza l’importanza delle periferie per lo sviluppo economico e sociale della città di RC e di tutta la Città metropolitana. Mira a coinvolgere la cittadinanza, i Comitati di quartiere e le istituzioni.

Il titolo dell’iniziativa è “Le periferie nel comune di Reggio Calabria: Risorsa o Problema”. Si partirà dal mettere in evidenza l’importanza delle periferie (economica e sociale) nella vastità del comune di RC e della Citta Metropolitana. La difficoltà nel gestire un territorio così vasto e il ruolo di aiuto, collaborazione che i comitati di quartiere potrebbero avere per avvicinare sempre di più i palazzi ai problemi della popolazione. Si intende altresì evidenziare la ricchezza e il potenziale volano che le periferie possono rappresentare per la rinascita della città. Il convegno ha avuto il patrocinio del Comune di RC e della Città Metropolitana e l’adesione della prefettura. Ci si augura una ampia partecipazione sia di presenza che di interventi. La relazione fondativa del convegno sarà tenuta dal Prof. Domenico Marino, docente di Politica Economica dell’Università Mediterranea.

Una situazione di periferia lasciata a sé stessa, come esempio per tutte le periferie, sarà presentata, dal giovane dottore in Scienze Storiche, Paolo Cotrupi. L’obbiettivo è risvegliare il senso di partecipazione del cittadino e indirizzare la politica, le istituzioni, gli amministratori ad una sana presa di consapevolezza della direzione da dare alla loro opera per far rinascere veramente questa città.