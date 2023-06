Reggio Calabria, 50enne siciliano minaccia il suicidio: “faccio esplodere tutto il palazzo”. Fermato e sottoposto a TSO urgente

StrettoWeb

Questa mattina un 50enne di Canicattì residente a Reggio Calabria ha minacciato il suicidio barricandosi nella propria abitazione nella zona di via Frangipane. L’uomo ha espresso l’intenzione di togliersi la vita facendo esplodere una bombola di gas. Sul posto sono prontamente accorsi gli agenti delle Volanti, i Vigili del fuoco, un’auto medica del Suem 118 e personale della Polizia locale.

Il grande spiegamento di forze era rivolto alla necessità di tutelare la sicurezza pubblica, in quanto l’uomo vive in un appartamento all’interno di un palazzo di 5 piani. Gli agenti della Squadra volanti, dopo una lunga trattativa sono riusciti a convincere l’uomo ad aprire la porta di casa. Una volta all’interno, agenti e vigili del fuoco hanno constatato la presenza di gas. I pompieri hanno messo in sicurezza la bombola e dopo l’intervento dei sanitari del Centro di igiene mentale dell’Asp, il siciliano è stato sottoposto a Tso e ricoverato d’urgenza al Gom.