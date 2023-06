Reggio Calabria, 150 famiglie bloccate in via Lia dopo l’ennesima voragine: cittadini infuriati col Comune | VIDEO INTERVISTE

StrettoWeb

Martedì 13 giugno in via Lia vico I, strada molto trafficata vicino il viale della Libertà a Reggio Calabria, un’auto è sprofondata all’interno di una enorme voragine che si è aperta improvvisamente nell’asfalto. L’auto stava transitando normalmente quando si è aperta la voragine ed è finita all’interno.

Subito dopo aver estratto l’auto, la grossa buca è stata recintata in attesa che chi di competenza intervenisse prima possibile a stretto giro, per ripristinare l’asfalto e coprire la buca ma purtroppo da quel giorno non si è più visto nessuno e ancora oggi, a distanza di 4 giorni, la buca è li e mette a rischio e pericolo i residenti di via Lia vico I che si trovano intrappolati come topi in gabbia.

La zona è molto popolata e soprattutto è l’unica via d’accesso per circa 150 famiglie che si trovano allo stato attuale bloccati e nella via abitano anche persone con disabilità che spesso hanno necessità del 118 ma che se malauguratamente dovessero aver bisogno in questi giorni, non possono essere soccorsi. Anche per la raccolta rifiuti i residenti hanno avuto problemi e dopo 2 giorni hanno dovuto chiedere l’intervento di un furgone più piccolo, visto che il mezzo usato solitamente non può passare per la voragine, affinchè venissero raccolti i rifiuti.

Ci siamo recati sul posto per raccogliere le testimonianze dei residenti esasperati per i disagi che stanno vivendo da giorni e preoccupati per la situazione che li vede succubi di un’amministrazione completamente sorda alle problematiche dei cittadini che pagano le tasse senza aver nessun diritto.

I residenti sono pronti a bloccare la strada lunedì mattina se nessuno interverrà a ripristinare la via e ridare sicurezza ai residenti che sono esasperati dal degrado e totale abbandono in cui vivono da diversi giorni. Il timore dei residenti è anche quello di morire come i topi in trappola se malauguratamente dovesse scoppiare un incendio perchè i mezzi dei Vigili del Fuoco non potrebbero accedere alla via.

Altro grande problema nella via è che poco più avanti della voragine sempre nella stessa strada, a causa di piogge anche brevi, si allaga tutta la zona perchè i tombini e l’impianto fognario sono totalmente bloccati da tempo e non riescono a scaricare le acque.