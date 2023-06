Reggio Calabria, 111 assunzioni al Comune: tutti i dettagli per candidarsi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono stati pubblicati sul portale “Amministrazione Trasparente” del Comune di Reggio Calabria e sul portale del reclutamento “inPa” del Dipartimento della Funzione Pubblica i primi cinque bandi per i concorsi per la selezione di personale a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente.

In particolare questa prima selezione riguarda complessivamente:

22 istruttori amministrativi, area degli istruttori (ex Cat.C)

8 funzionari contabili, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex Cat. D)

8 funzionari tecnici, area dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex Cat.D)

12 funzionari amministrativi, area dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex Cat.D)

11 assistenti sociali, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex Cat.D)

14 istruttori contabili, area degli istruttori (ex Cat.C)

18 agenti di Polizia Municipale, area degli istruttori (ex Cat.C)

18 istruttori tecnici-geometri – area degli istruttori (ex CAT. C)

I Bandi nonchè ogni avviso correlato alle procedure concorsuali sono disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’apposita sezione del portale “inPa” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le modalità di partecipazione avverranno esclusivamente per via telematica tramite il portale “inPa” del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per i requisiti di ammissione si consiglia di consultare il singolo bando di proprio interesse.

Clicca qui per i “Bandi di concorso” – sezione “Amministrazione Trasparente“, clicca qui per andare al portale “inPa” del Dipartimento della Funzione Pubblica.