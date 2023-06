Reggio: alla Residenza Universitaria iniziativa dal titolo “riaccendere la passione democratica”

StrettoWeb

Il Laboratorio politico Patto Civico invita ad un incontro con P. Gianni Notari s.j., Direttore del Centro di Formazione politica “Pedro Arrupe” di Palermo dal titolo “riaccendere la passione democratica”.

Da tempo la politica è diventata autoreferenziale escludendo i cittadini dai circuiti decisionali e rispondendo a istanze lontane dai problemi della gente. Questo ha allontanato i cittadini dalla partecipazione democratica.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il Progetto “GenerAzioni” avviato dal Centro “Arrupe”, che si propone di trasformare le istanze di cambiamento che provengono dai territori in politiche pubbliche attraverso la formazione di leader di comunità competenti ed eticamente orientate capaci di muoversi nella complessità della vita moderna, di assumersi responsabilità comuni e trovare soluzioni condivise e sostenibili ai nodi critici del nostro tempo. L’incontro avrà luogo a Reggio Calabria alle ore 18.00 presso la Residenza Universitaria in via Roma n. 6.