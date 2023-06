Reggio: al Castello Aragonese la presentazione del romanzo “Il segreto del Codex”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Mercoledì 21 giugno alle ore 17:00, presso la scala conferenze del Castello Aragonese di Reggio Calabria, a cura del Comune di Reggio Calabria e del Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS verrà presentato il romanzo “Il segreto del Codex” di Nicodemo Misiti, edizioni Dialoghi. Introducono l’incontro gli interventi di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Parleranno del romanzo: Antonio Salvati, giudice e scrittore; Nicodemo Misiti, Etnolinguista e storico, autore del libro, componente del Comitato Scientifico del CIS. Il Codex Purpureus Rossanensis è un manoscritto onciale greco del VI secolo, conservato a Rossano nel Museo Diocesano e del Codex. È uno dei più antichi evangeliari esistenti al Mondo, reso oltremodo prezioso ed unico grazie alle sue bellissime miniature, capolavoro dell’arte bizantina.

Nel romanzo “Il segreto del Codex” di Nicodemo Misiti il professor Tommaso Perri e la sua amata Angélique Dubois sono alle prese con un nuovo mistero, legato ancora al libro prestato dall’antiquario Avraham ben David. Un monaco dell’VIII secolo fugge dall’Oriente devastato dalle invasioni arabe e dall’ iconoclastia per salvare il libro e portarlo in Italia. Il segreto del Codex si snoda su quattro linee temporali: l’VIII secolo, il periodo delle crociate, gli anni Venti e il presente, in una serie di indizi, indagini e pericoli che scavano nella storia e che sconvolgono ancora una volta la vita dei protagonisti.