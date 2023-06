Reggio: al Castello Aragonese la presentazione del libro sulla Via Marina

StrettoWeb

Un racconto della Via Marina per immagini e storie: un percorso che parte dal terremoto e arriva ai giorni nostri. La bellezza del lungomare di Reggio Calabria è indiscutibile, più incerta l’attribuzione a D’Annunzio della frase “il più bel chilometro d’Italia”. Le piante tropicali, i lampioni, le rovine greche e romane, i venti e le correnti che fanno lo Stretto ora un lago ora un fiume, la Fata Morgana, il Museo con i Bronzi, le installazioni di arte moderna, i monumenti, la presenza immanente dell’Etna, le luci della Sicilia, le immense navi portacontainer in viaggio per Gioia Tauro: sono tanti gli elementi che rendono unico e aperto al mondo questo luogo, il centro esatto del Mediterraneo. Un libro strenna per ogni reggino, un libro souvenir per ogni turista.

Il volume, edito dalla Città del Sole edizioni di Franco Arcidiaco & Antonella Cuzzocrea, raccoglie le storie di uno dei più importanti giornalisti italiani e le foto di un fotografo che va oltre l’immagine ed interpreta la luce con maestria, Giuseppe Smorto e Marco Costantino.

La presentazione si terrà giovedì 22 giugno 2023 al Castello Aragonese di Reggio Calabria, mezzaluna esterna primo livello, alle ore 18,30 alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune Irene Calabrò e della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, condurrà la serata Mariangela Zaccuri.