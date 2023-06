Reggio: a Palazzo San Giorgio iniziativa su Antonio Piromalli

StrettoWeb

Nel ventennale della scomparsa di Antonio Piromalli (2003 – 2023), giovedì 8 giugno 2023, alle ore 16:30, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” del Palazzo del Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e il “Comitato Scientifico per lo studio della vita e delle opere di Antonio Piromalli – CIS” in collaborazione con la Fondazione “Italo Falcomatà” e il “Fondo Antonio Piromalli” e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Fondazione “Fortunato Seminara” renderanno omaggio al grande intellettuale, docente di Letteratura Italiana nelle Università di Urbino, Bologna, Salerno, Cassino. Famosi i suoi libri: La letteratura Calabrese in due volumi; Letteratura e Cultura popolare; Saggi critici di Storia Letteraria; monografie su Fogazzaro, Corazzini, Gozzano, Seminara, Deledda, Padula, Ariosto, Michelstaedter, Pierro, Calogero, Gioacchino Da Fiore e Dante; “Società, cultura e letteratura in Emilia Romagna”; “La Storia della cultura a Rimini nell’Ottocento”; le raccolte poetiche: “Sei tu il bolero” e “Ti estraggo dai tifoni”, “La ragazza di Ferrara”, “Da un’altra stanza” e numerose altre pubblicazioni. Dopo il saluto di Paolo Brunetti, sindaco f. f. del Comune di Reggio Calabria, di Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città Metropolitana, di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, di Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana, e dei presidenti Rosetta Neto, della Fondazione “Italo Falcomatà” e Franco Mileto, della Fondazione “Fortunato Seminara”, introduce la conferenza Loreley Rosita Borruto, presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

Presiede e modera l’evento Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica, Università di Messina, presidente del Comitato Scientifico per lo studio della vita e delle opere di “Antonio Piromalli”. Interverranno poi i componenti del Comitato scientifico “Antonio Piromalli”: Francesco De Piscopo, prof. di Letteratura Italiana e Letteratura comparata, Università “Federico II” di Napoli; Prof. Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana, Università di Messina; prof. Antonino Zumbo, ordinario di Filologia classica; Maria Florinda Minniti, docente di Italiano e Latino; Santo Gioffrè, medico, scrittore. Traduzione in inglese del Poema: “Mottetti per Maria” “Et Maria in Arcadia” a cura di Mattia Milea, docente di Lingua e Letteratura straniere. Sarà presente l’architetto Lanfranco Piromalli, presidente del Fondo “Antonio Piromalli”.