Reggina, festa di fine anno al Sant’Agata per la Scuola Calcio amaranto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Un’esplosione di entusiasmo e sorrisi. Sul campo numero tre del centro sportivo Sant’Agata, letteralmente gremito per l’occasione, è andata in scena la festa di fine anno della Scuola Calcio Reggina. Un modo speciale per salutare la stagione sportiva 2022/2023, alla presenza del responsabile dell’attività di base Marco Faghino, degli istruttori e di tutti i bambini che hanno animato con la loro passione un’altra avventura da ricordare”. Così in una nota la Reggina informa che si è tenuta la festa di fine anno della scuola calcio amaranto, con un arrivederci alla prossima stagione.