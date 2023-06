StrettoWeb

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – ?’Basta con i gay in Tv’ è una frase che a nessuna persona con una ‘voce pubblica’ verrebbe in mente di pronunciare in un paese occidentale. Il fatto che questo figuro non provi vergogna a farlo in Italia dimostra che c?è un enorme lavoro culturale da fare”. Così Carlo Calenda su twitter postando l’intervista a Claudio Lippi.