Ragusa, si chiude il sipario sull’ASC Swell 2023: il resoconto, tra ringraziamenti ed emozioni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tempo di saluti, ringraziamenti ed emozioni con uno sguardo rivolto già al prossimo anno. Si chiude nel miglior modo possibile l’ASC Swell 2023. Una settima edizione che ha confermato quanto l’evento sia diventato un appuntamento fisso per centinaia di persone, associazioni sportive, enti e società. Nella cornice dell’Athena Resort di Marina di Ragusa, si sono vissute quattro giornate ricche di attività, di intrattenimento, divertimento e soprattutto sport.

Con alla base i valori positivi di ogni disciplina e il concetto di benessere fisico, ben 1.800 partecipanti hanno avuto la possibilità non solo di potersi rilassare ma anche competere, gareggiare e mettersi alla prova con se stessi. L’ultima giornata dello Swell 2023 ha sancito la chiusura dell’evento con le ultime attività e le premiazioni che hanno impreziosito il finale di tutta la kermesse. Di pari passo con le attività sportive, non vanno dimenticate le tre serate all’insegna dell’intrattenimento e divertimento. Le esibizioni musicali e di danza hanno fatto d’accompagnamento agli spettacoli dei tre grandi ospiti della settima edizione: Gennaro Calabrese, Max Pisu e Santo Palumbo. Tre nomi importanti, a livello nazionale, che hanno alzato il livello qualitativo di questa settima edizione. A

A dirigere ogni serata, poi, c’è stata la guida magistrale della coppia di presentatori formata da Michelangelo Marino e Vicky Catalano. Prima di proiettarsi al prossimo anno, però, è tempo di bilanci in casa ASC Reggio Calabria. Tutto il team organizzatore ha cercato di rendere l’esperienza fruibile per tutti volendo puntare molto sulla qualità e sui dettagli che, alla fine, fanno sempre la differenza per un esito positivo.

C’è tanto orgoglio nel commentare lo Swell 2023 nelle parole di Antonio Eraclini: “Siamo contenti, stanchi, soddisfatti, orgogliosi, tante emozioni dopo un lungo percorso di lavoro che è partito dallo Swell dello scorso anno. Nella struttura dell’Athena Resort abbiamo trovato l’ambiente ideale per confermare i numeri in grande crescita dell’evento che è diventato un punto di riferimento annuale. Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi dello staff che, quotidianamente, si sono impegnati al massimo per non fare mancare nulla all’utenza e fornire il miglior servizio possibile. Questo non è un punto d’arrivo perché da domani si ripartirà a lavorare per la prossima edizione con nuove idee e voglia di mettersi in gioco”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Renato Raffa, responsabile ASC Nazionale del terzo settore: “Il nostro spot recita non fartelo raccontare, vivilo. Racchiude veramente lo spirito di questo evento così intenso dove ogni minuto, attimo ed attività è da vivere. Lo Swell è sicuramente una manifestazione sportiva ma, ogni anno, non mancano i grandi ospiti a livello nazionale sia nell’ambito musicale che dello spettacolo. Cerchiamo sempre di alzare il livello con grande qualità”.

Come detto, però, lo sguardo è già proiettato al futuro come conferma Domenico Catalano: “I dettagli fanno sempre la differenza. Lo Swell è stato pensato e creato come un grande contenitore non solo di sport ma anche di cultura, spettacolo e divertimento. Non fatevelo raccontare perché noi siamo già a lavoro per la prossima edizione”. Con queste prerogative chiare e definite, l’appuntamento è rivolto già al prossimo anno per lo Swell 2024.