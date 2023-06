Il Pugilato Lametino sfiora l’en-plein nel campionato interregionale di boxe

StrettoWeb

Serata ad alta intensità agonistica quella di sabato 17 giugno quando, su corso G. Nicotera a Lamezia Terme, si è tenuto il campionato interregionale di boxe. Alla kermesse sportiva organizzata dall’ASD Group 15 “Pugilato Lametino” dei maestri Angelino Mascaro e Natale Minieri hanno partecipato, oltre alla realtà sportiva lametina, atleti provenienti dalla Calabria, dalla Campania e dalla Puglia. Nove gli incontri che hanno visto protagonisti i ragazzi di mister Mascaro, che hanno collezionato quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

“E’ stata una bellissima serata di sport – afferma il maestro Angelino Mascaro – ogni anno abbiamo sempre più adesioni in termini di pubblico. Sono contento per i miei ragazzi che hanno lavorato tanto per arrivare pronti all’evento, ottenendo degli ottimi risultati, sono stati tutti bravi, Valentina Del Gaiso ha fatto un match spettacolare. Abbiamo ricevuto i complimenti e rinnovato l’invito anche per il prossimo anno da parte delle palestre provenienti da fuori regione, ciò conferma quanto di buono è stato fatto finora. Ringrazio tutto lo staff e gli sponsor, senza di loro non avremmo potuto regalare questa bella pagina di sport”.

Di seguito i risultati degli incontri.

Del Gaudio Daniele (Campania) batte Mocanu Ianis (Crotone)

De Bari Riccardo (Puglia) batte Borrelli Francesco (Reggio Calabria)

Bernocco Niccolò (Puglia) batte Perri Antonio (Lamezia)

Marciante (Reggio Calabria) batte Papapicco Gaetano (Puglia)

Del Gaiso Valentina (Lamezia) batte De Caprio Siria (Campania)

Ciccone Francesco (Reggio Calabria) batte Dello Russo Nicola (Campania)

Scalise Riccardo (Lamezia) batte Spadavecchia Gaetano (Puglia)

Amoruso Lorenzo (Crotone) batte De Feo Marciano (Campania)

Zanghì Vincenzo (Lamezia) batte Patruno Nicola (Puglia)

Mendicino Andrea (Lamezia) pari Beatrice Antonio (Campania)