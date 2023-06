“O torni con me o pubblico le tue foto intime”: minaccia e picchia una minorenne, in manette giovane di Cosenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Doveva essere una storia d’amore, di quelle romantiche da ragazzini, dove i banali litigi portano poi ad una dolcissima pace. E forse pensava questo la minorenne cosentina, protagonista della triste vicenda, quando ha iniziato una frequentazione con il 19enne in questione. Una storiella d’amore che, ben presto, si è trasformata in un escalation di paura e minacce. La ragazza, sottoposta a un grave stato d’ansia, aveva lasciato il ragazzo ma quest’ultimo non si dava pace, volendo a tutti i costi ritornare insieme a lei, anche ricattandola.

È così che è cominciata la discesa nella disperazione della giovane donna: prima le percosse, in due episodi ben distinti, uno al centro commerciale e un altro in un locale della movida cosentina. Poi, il ricatto: “o torni con me, o pubblico le tue foto intime”. La ragazza, in preda al panico, ha denunciato il tutto e il 19enne è stato posta in custodia cautelare. I gravissimi atti rientrano nel cosiddetto “Codice Rosso”, ragion per cui il colpevole verrà sottoposto a processo. La prima udienza è fissata per ottobre 2024, davanti al giudice Iole Vigna.