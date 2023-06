Provincia di Cosenza: in corso i lavori generali di manutenzione e pulizia delle strade

StrettoWeb

“Giornate dedicate ai sopralluoghi nei comuni della meravigliosa e vasta Provincia di Cosenza per rendermi conto di persona dello stato dei luoghi su cui stiamo già intervenendo e dove interverremo a breve”. Lo dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro. “Riguardo agli interventi generali – prosegue – abbiamo bitumato tratti viari a Lattarico e a Castiglione Cosentino, Vaccarizzo Albanese e San Benedetto Ullano. A Scala Coeli, stiamo facendo indagini geotecniche che ci permetteranno di realizzare a breve dei lavori di viabilità. Abbiamo messo in piena sicurezza il ponte tra Guardia Piemontese e Acquappesa. A Luzzi, stiamo tagliando l’erba per lo slalom cittadino”.

“Nel Comune di Rocca Imperiale, abbiamo pressoché completato la messa in sicurezza di una scarpata. Ad Altomonte stiamo ripristinando una strada importante, che era sprofondata. Sulla Provinciale numero 1 va avanti con efficacia il ripristino della viabilità a San Nicola Arcella che presto riapriremo al traffico veicolare. Ancora, abbiamo completato altri lavori: a Caloveto, Tarsia, sulle S.P. 255, 251 e 218 (a Cardone di Casali del Manco)”.

“Inoltre, stiamo provvedendo al taglio dell’erba sulle provinciali che rientrano nel perimetro comunale di Cassano all’Ionio e lungo la S.P. 234, nel Comune di Bisignano; lungo la S.P. 166, fra Doria, Garda e Cammarata; lungo la S.P. 253 per Corigliano; lungo la S.P. 53 in area Fondo Valle Olivo e nel comune di San Pietro in Amantea; nei pressi di Francavilla; lungo la S.P. 94, fra San Vincenzo La Costa e Rota Greca. Stiamo procedendo alla pittura del piano viabile lungo la S.P. 244, fra Aprigliano e Quaresima e la S.P. 89, per Marano Marchesato”.

“Stiamo eseguendo – aggiunge – la pulitura delle cunette lungo: la S.P.168, per Castrovillari; la S.P.180, fra San Demetrio e San Cosmo Albanese; la S.P.186, fra San Giorgio Albanese e San Giacomo di Acri; la S.P. 217, per Sant’Ippolito e Cosenza; la S.P. 56, nel Comune di Belsito; la S.P.106, nel Comune di Torano Castello. Inutile dire che le piogge e il sole delle ultime settimane hanno creato comprensibili problemi di crescita della vegetazione, che però stiamo affrontando al meglio recuperando il tempo perso“.