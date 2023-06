Prof di Reggio Calabria nel ciclone: assente per 20 anni su 24. Accuse da studenti su “uso del telefono e criteri voti”

StrettoWeb

E’ diventata virale sul web la storia di un insegnante le cui origini sono di Reggio Calabria. La Professoressa, la 56enne Cinzia Paolina De Lio, è stata destituita dall’incarico, su indicazione della Cassazione, quest’ultima che ha respinto il ricorso della docente al Miur. La donna è stata assente dal servizio come Prof di Storia e Filosofia alla scuola secondaria per 20 anni su 24 e, nei soli quattro mesi fila che si era dedicata alla classe, ha provocato le lamentele degli studenti, che l’hanno accusata di “impreparazione”, “casualità” nell’assegnazione dei voti e non solo. Da qui è scattata scatta l’ispezione ministeriale che definisce “incompatibili con l’insegnamento” le sue modalità di fare lezione.

Le motivazioni della Cassazione

E poi, come detto, il ricorso al Miur della docente (si è rifatta alla “libertà d’insegnamento”) e la respinta della Cassazione. Ora è una ex insegnante. “La liberà di insegnamento in ambito scolastico – dice la Cassazione – è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio. Non è dunque libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio – prosegue il verdetto – attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti”.

Durante la tre giorni di ispezione del Miur, sollecitata dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia dove la Prof – destinataria di assegnazioni annuali in quanto moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza – prestava servizio, era emerso che la docente era disattenta“verso gli alunni durante le loro interrogazioni“ in quanto intenta a un “uso continuo del cellulare con messaggistica”. In una classe, aveva utilizzato le foto del libro di testo che servivano per fare la verifica in un’altra classe. Mentre interrogava, capitava che si mettesse a parlare con uno studente diverso da quello che doveva rispondere. Altra accusa formulata dal Miur anche la “scarsa cura delle lezioni”.

Accertate pure “le gravi imprecisioni nel redigere i programmi finali delle classi quarte (ad esempio, programma e numero di ore diversi da quelli effettivamente dedicati alle spiegazioni, argomento su Hegel in realtà mai trattato in classe)”. Il monitoraggio delle tre ispettrici inviate dal Miur, nel marzo 2013, culminava nel “concorde giudizio” sulla “assenza di criteri sostenibili nell’attribuire voti, la non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, l’improvvisazione, la lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dall’alunno, l’assenza di filo logico nella sequenza delle lezioni, l’attribuzione di voti in modo estemporaneo ed umorale, la pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche”.

La versione della Professoressa

La Professoressa, però, ha anche fornito la sua versione. Lo ha fatto in un’intervista a La Stampa. “Non esistono versioni di una sentenza di Cassazione. Sono importanti atti e documenti, non il mio pensiero”. Gli stessi atti e documenti che, promette, fornirà, una volta rientrata dalle vacanze al mare. “Sono una giornalista e gestirò personalmente l’aspetto mediatico della vicenda – spiega – ovviamente sono disponibile a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili a ricostruire la verità dei fatti di questa vicenda assolutamente unica e surreale”.