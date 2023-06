Processo Open Arms, acquisita mail dell’ex cancelliere Merkel

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una mail dell’ex cancelliere tedesco, Angela Merkel, è stata acquisita dai giudici del processo Open Arms, con Matteo Salvini imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Si tratta della riposta della Merkel a Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola, che aveva consegnato una lettera all’ambasciatore tedesco in Spagna per sollecitare un intervento dell’Ue per sbloccare la vicenda della nave con a bordo 147 migranti ma che in quella fase non aveva un porto sicuro dove sbarcare. A parlare di questo inedito scambio epistolare è Camps, che viene ascoltato come teste nell’udienza in corso.

Camps ha riferito in aula il colloquio che ebbe con l’ambasciatore tedesco nei giorni in cui la nave della Open Arms navigava con 147 persone a bordo e c’era in atto il contenzioso davanti al Tar sul decreto governativo che impediva l’ingresso nelle acque italiane, poi sospeso dai giudici amministrativi. A chiedere al Tribunale di acquisire agli atti la mail dell’ex cancelliere è stata l’avvocato Giulia Bongiorno. Camps ha recuperato il testo dalla posta elettronica sul suo smartphone e ha inoltrato la mail all’indirizzo fornito dai giudici. Il testo è in tedesco, per cui non è stato possibile leggere il contenuto durante la deposizione. I giudici hanno acquisito anche la lettera che Camps aveva consegnato all’ambasciatore.