Primo Open Day dei comitati consultivi di Messina: martedì appuntamento a palazzo Zanca

Martedì 13 giugno, alle ore 11, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, presente l’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, si svolgerà il primo Open Day dei comitati consultivi di Messina. Vi prenderanno parte la dott.ssa Maria Santo per l’azienda ospedaliera Papardo, il dott. Antonio Artemisia per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, il dott. Antonio Giardina per l’azienda sanitaria provinciale di Messina e l’avv. Carmen Agnello per l’azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina, è finalizzata alla conoscenza da parte del cittadino del ruolo e dell’azione che il comitato consultivo svolge sul territorio relativamente ai servizi sanitari. Invitati a partecipare all’evento rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, strutture sanitarie, istituzioni, parti sociali e la cittadinanza.