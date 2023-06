Presentato al Festival del Cinema un cortometraggio che promuove Diamante

StrettoWeb

E’ stata pubblicata sui canali social del Comune di Diamante la versione lineare di ” A journey into Diamante – The Blue Goddess ” il cortometraggio promozionale coprodotto da ETT SPA e Comune di Diamante in realtà aumentata e presentato ufficialmente Martedì 13 Giugno al Festival “Cinema e Ambiente” di Avezzano. Per tutta la settimana di durata del Festival abruzzese, gli spettatori potranno sperimentare un’esperienza di realtà virtuale e grazie ad appositi visori potranno immergersi in un viaggio virtuale nel suggestivo contesto di bellezze naturali di Diamante e del suo acquario multimediale, unendo tecnologia, arte, creatività, sostenibilità e promozione turistica. Il Consigliere comunale con deleghe all’Ambiente, presente ad Avezzano in occasione della presentazione, ha dichiarato: “Abbiamo inaugurato uno strumento di promozione turistica di grande impatto che rappresenta una grande opportunità per fare conoscere la nostra città ovunque consentendo una modalità di fruizione delle immagini che raccontano nel dettaglio la nostra bellezza e la suggestione dei nostri luoghi”. Lo stesso Consigliere Cauteruccio, nel corso del Festival “Cinema e Ambiente” è stato tra i relatori del talk dal titolo “Nuove frontiere tecnologiche per uno sviluppo sostenibile”, nel quale assieme a Marco Ferrante di Trace Technologies, Adele Magnelli e Alessandro Cavallaro ha preso parte a una discussione appassionante sull’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio.