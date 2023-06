Premio Sila, la cinquina degli autori finalisti pronta a essere svelata

StrettoWeb

Lunedì 5 giugno, alle 11, negli spazi della Fondazione Premio Sila, verrà svelata la cinquina finalista da parte della direttrice del Premio Gemma Cestari e del docente Unical, nonché componente del cda della Fondazione, Battista Sangineto.

Nel corso dell’appuntamento, oltre alla rosa dei cinque autori, verranno anche rivelate le date della premiazione finale, il nome dell’artista che firma il manifesto del Sila ’49 per quest’anno e quello del Premio alla carriera.

Dopo gli incontri con gli autori candidati e l’arrivo eccezionale in città di Peter Cameron, ospite speciale della Fondazione, l’undicesima edizione del Premio si avvia, dunque, alle sue battute conclusive. E lo fa dopo aver registrato grandi numeri in termini di partecipazione di pubblico.

La cinquina letteraria, come di consueto, è stata selezionata – nell’ambito della decina indicata dalla giuria – dalle votazioni espresse dal comitato dei lettori del Premio. Come sempre il vincitore sarà poi scelto dalla giuria. La conferenza stampa di lunedì 5, nel cuore del centro storico bruzio, verrà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Premio Sila.