Preistoria della Calabria: resti umani nella Grotta del Romito a Papasidero

Importanti ritrovamenti nella Grotta del Romito situata nel comune di Papasidero, in provincia di Cosenza. Gli scavi archeologici condotti sotto la supervisione del professore Fabio Martini dell’Università di Firenze, hanno riportato alla luce alcuni resti umani, probabilmente ad indicare una sepoltura collettiva risalente al Neolitico. Come si legge nella nota congiunta del Professore e del sindaco del comune, Fiorenzo Conte: “in questi giorni – spiega la nota – è in corso l’annuale campagna di scavi, in regime di concessione ministeriale, condotta sotto l’egida della locale Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, in collaborazione con il Museo e Istituto fiorentino di Preistoria e con il supporto finanziario dell’amministrazione comunale di Papasidero”.

Prosegue la nota, facendo menzione alla scoperta archeologico di grande rilievo nella Grotta del Romito: “Sono stati recuperati i resti di numerosi individui che erano stati collocati in questo piccolo anfratto secondo un rito di sepoltura collettiva. I reperti umani saranno oggetto di studi multidisciplinari secondo le più moderne metodologie, compresi gli studi sul DNA. Lungo la medesima parete rocciosa è stato individuato un altro stanziamento preistorico che sarà oggetto di studio nei prossimi anni”.

“Questi nuovi ritrovamenti – continua la nota – dimostrano che lo stanziamento umano preistorico non era limitato alla sola Grotta del Romito e che il piccolo e stretto canyon nel quale essa si apre ha ospitato comunità per molti millenni, da 24.000 anni fa sino al II millennio a.C. Il sito archeologico, quindi, diventa così un giacimento con grandi potenzialità, capace di ampliare il suo profilo scientifico, la valenza formativa per le scuole e per le nuove generazioni, il bacino turistico e le offerte professionali”. Una potenzialità che i Calabresi devono imparare a sfruttare, discendenti di una storia antichissima che affonda le sue radici addirittura nell’era preistorica: la scoperta della Grotta del Romito è solo la conferma di quanto abbiamo da offrire e di quanto ancora possiamo scoprire.