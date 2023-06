Povertà: Roggiani (Pd), ‘Italia unico Paese in Ue senza misure di contrasto’/Rpt

StrettoWeb

Roma, 27 giu (Adnkronos) – I poveri aumentano e il governo cancella l?unica misura universale di contrasto alla povertà. Siamo l’unico Paese in Europa a non garantire una forma di sostegno ai più deboli. E da oggi alla Camera si vota un decreto che aumenta il precariato e toglie diritti ai lavoratori?. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Silvia Roggiani, dopo la pubblicazione del Report statistico nazionale sulle povertà dal titolo ‘La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas’ presentato oggi a Roma.