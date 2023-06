Un politico reggino: “grazie Berlusconi, con te ho iniziato a capire il senso della politica”

StrettoWeb

Continuano i messaggi di stima, affetto e cordoglio per Silvio Berlusconi a un giorno dalla sua morte. Tra questi c’è da evidenziare quello di Pietro Marra, Presidente del M.A.P. “Avevo circa 23 anni – comincia il suo racconto – e a parte qualche voto ad amici coetanei come se fosse un gioco, non sapevo niente di politica e politici, ma soltanto quando nacque l’idea di aprire una sede di Forza Italia a Mosorrofa nel 2001, incominciai a seguire la politica che poi si concretizzò con la mia prima candidatura alla XII° Circoscrizione in Forza Italia. Una sede politica dove ci si riuniva non soltanto per discutere di politica ma per passare dei pomeriggi e serate a divertirci e a scherzare anche sui manifesti elettorali del Presidente”.

“Da quel momento nonostante la giovane età incominciai a seguire la politica a livello nazionale ed internazionale che mi portò sempre di più ad ammirare Berlusconi non soltanto in politica ma in tutte le sue attività imprenditoriali; è inutile ripetere tutti i successi del Cavaliere che da ieri sono stati riportati da trasmissioni televisive e giornali, anche perché sono tantissimi, ma è doveroso da parte mia ringraziare Silvio Berlusconi perché se oggi capisco qualcosa di scenari politici a tutto campo, lo devo a lui. Ciao Silvio sei stato un grande italiano”.